Schildmeer maakt zich op voor tiende editie Art Carnivale

Vrijdagavond begint het: de tiende editie van het gratis muziek- en theaterfestival Art Carnivale, aan de oevers van het Schildmeer bij Steendam. Sinds begin deze week wordt er door tientallen vrijwilligers druk gebouwd aan het festivalterrein.

'Hectiek weer losgebarsten'

Een vrachtwagen levert een koelinstallatie af, een paar mannen heisteren aan een paar balken voor een podium en verderop worden hekken geplaatst.

'Zoals je ziet is overal de hectiek weer losgebarsten', zegt Henk Bleker. Samen met een groep kunstenaars organiseert hij het jaarlijkse festival. 'Sinds gisteren bouwen we het hele strandpark hier aan het Schildmeer weer om tot festivalterrein.'

Als rondreizende kermis ontstaan

Het festival is tien jaar geleden als rondreizende kermis ontstaan.

'De allereerste editie was in het kader van de herdenking dat er vijftig jaar geleden gas werd gevonden in de Groninger bodem. Toen hebben we als Art Carnivale een tour gemaakt door de toenmalige gemeente Slochteren. We hebben destijds Kolham, Lageland, Slochteren en Tjuchem gedaan.'

Decor met zeilbootjes

Het jaar daarna kreeg Art Carnivale zijn huidige plek bij het Schildmeer. Behalve dat het een mooie plek is, heeft het nog een voordeel.

'Art Carnivale vindt plaats tijdens de Schildweek. Dat is vooral veel zeilen en ons festival sluit daar mooi op aan. Het is totaal iets anders, maar samen is het een groot feest. En dankzij de Schildweek hebben wij het prachtigste decor, met al die bootjes.'

Steernvanger en Planet Orange

Art Carnivale begint vrijdagavond en is gratis toegankelijk. Op het programma staat onder meer de Groningstalige band Steernvanger met Dion Bouwes, blues van Ralph de Jongh en Planet Orange. Er is theater, poëzie, een markt en een vuurshow. Het festival duurt tot en met zondagavond.