Zomersluiting Ring Zuid gaat niet door (update)

De zomerstremming van de Ring Zuid gaat niet door. De ringweg blijft dus open.

De vijf weken wegafsluiting waren bedoeld om een jaar van de oorspronkelijke drie jaar vertraging af te snoepen. Het zou gaan om de zuidbaan van de ring, vanuit Leek richting Hoogezand, tussen het Julianaplein en de Europaweg.

De afgelopen weken was er al onduidelijkheid over het wel of niet doorgaan van de geplande zomerstremming.

We hadden graag ja gezegd tegen de zomerstremming, want dan hadden we een jaar kunnen besparen Paul de Rook

Waarom gaat het niet door?

'We hadden graag ja gezegd tegen de zomerstremming, want dan hadden we een jaar kunnen besparen', zegt wethouder Paul de Rook namens de stuurgroep Aanpak Ring Zuid.

'Maar de belangen van de omgeving hebben we ook te respecteren. We willen het alleen doen als het verantwoord is en veilig. Op basis van wat we aangeleverd kregen is dat niet het geval. Het wordt waarschijnlijk een extra jaar vertraging. Aannemer Herepoort komt nu met een herziene planning.'

Met de zomerstremming had de vertraging teruggebracht kunnen worden naar twee jaar. De aannemer gaat met andere maatregelen de vertraging nog wel proberen terug te brengen. 'We gaan samen kijken waar we nog winst kunnen boeken', zegt De Rook.

Ook is er gekeken of er een kortere stremming mogelijk was. Maar volgens de stuurgroep was dat geen optie. 'Die vijf weken heb je echt nodig. Als je daar de helft van zou nemen, dan kan dat niet', zegt De Rook.

Werkzaamheden gaan door

De geplande werkzaamheden rond de Brailleweg en de renovatie van het viaduct bij het Vrijheidsplein gaan gewoon door.

Lees ook:

- Onduidelijkheid troef over zomersluiting zuidelijke ringweg; derde jaar vertraging dreigt

- Nog geen duidelijkheid over afsluiting zuidelijke ringweg