Vanmiddag duidelijkheid over zomerstremming Ring Zuid

Gaat de zuidelijke ringweg nou wel of niet gedeeltelijk dicht deze zomer? Daar moet vanmiddag meer duidelijkheid over komen.

Om 12:45 uur wordt er een persbijeenkomst georganiseerd waar, namens de stuurgroep Aanpak Ring Zuid, wethouder Paul de Rook en gedeputeerde Patrick Brouns een toelichting geven.

Het onderwerp: 'De stand van zaken rondom de stremming van de zuidelijke ringweg in de richting Hoogezand tijdens de zomervakantie.

Onzekerheid

De afgelopen weken is er onduidelijkheid over het wel of niet doorgaan van de geplande zomerstremming. De zes weken 'zomerstop' waren bedoeld om een jaar vertraging van de oorspronkelijke drie jaar vertraging af te snoepen.

'Het hangt af van de plannen van de combinatie Herepoort', stelde gedeputeerde Fleur Gräper eerder. 'Daarnaast hebben we goedkeuring nodig van Groningen Bereikbaar, want er moeten omleidingsroutes worden aangelegd.'

Lees ook:

- Onduidelijkheid troef over zomersluiting zuidelijke ringweg; derde jaar vertraging dreigt