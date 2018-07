Deel dit artikel:











Lopend Vuur: Mannen met een blote bast: ik hoef ze niet te zien op straat (Foto: ANP)

In Nederland zie je mannen, tijdens de zomer, op straat met ontbloot bovenlijf wandelen of fietsen. En op vakantie in bijvoorbeeld Frankrijk gaan we ook in de blote bast boodschappen doen.

In landen als Frankrijk, Spanje, Duitsland of Italië zul je het mannen niet zo snel zien doen, maar wij Nederlanders zijn daar kennelijk anders in. Wat vind jij daarvan? Ons Lopend Vuur:

Praat mee Een blote bast: moet het kunnen of doe je het zelf ook? Of kan het juist niet? Praat mee via onze facebookpagina of 050-3188288. Adviezen Al die adviezen over droogte vind ik betuttelend', dat was ons Lopend Vuur van dinsdag. Van de 3.885 stemmers was 59% het daar niet mee eens, 41% wel.