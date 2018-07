Deel dit artikel:











Waarschuwing voor blauwalg in water Oude Pekela Een waarschuwingsbord bij een zwemplas (advies) (Foto: Dennis Venema)

Het wordt afgeraden om te zwemmen in zwemplas Plan Zuid in Oude Pekela. In het water is blauwalg aangetroffen, meldt de provincie.

Blauwalg kan leiden tot huidirritatie en maag- en darmklachten. Vissen kunnen er dood van gaan. Advies Veendiepplassen ingetrokken Het negatieve zwemadvies dat gold voor de Veendiepplassen in Bellingwolde is juist ingetrokken. Op de website van de provincie staat een overzicht van de status van het open water in onze provincie. Lees ook: - Blauwalg in de Kardingerplas: 'We raden af om het water in te gaan'