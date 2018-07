Deel dit artikel:











Boete voor nepnieuws over Gerard Joling (Foto: Sander Koning/ANP (bewerkt RTV Noord))

Een 34-jarige man uit Groningen is wegens smaad veroordeeld tot een boete van 750 euro. Daarvan is 500 euro voorwaardelijk. De Stadjer heeft een nepbericht geplaatst over Gerard Joling.

De Stadjer beweerde begin november vorig jaar op zijn website dat Joling een wietplantage op zolder had. Het bericht was satirisch, zei de man tegen de rechter. De zanger zag dit anders en deed aangifte. Uit de hand gelopen De Groninger kreeg een mail van het management van Joling. Hij haalde het bericht direct van de site. 'Maar ja, toen kreeg de pers hier lucht van en liep het totaal uit de hand.' Geen schadeclaim De man zegt dat hij zich niet heeft gerealiseerd dat het bericht voor waar aangenomen kon worden en dat het de zanger zou schaden. Volgens de rechter kan dit zogenaamde nieuws van invloed zijn op de boekingen van de zanger. Die heeft overigens geen schadeclaim ingediend.