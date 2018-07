Zuidhorn en tegenstander 'kleine windmolens' maken zich op voor rechtszaak

De gemeente Zuidhorn en Ruud Hendriks, inwoner van Niehove, staan donderdagmiddag tegenover elkaar in de rechtszaal. De gemeente heeft een vergunning verleend voor twee windmolens, maar dat had volgens Hendriks niet mogen gebeuren.

EAZ-molen

Het gaat om de windmolens van de overbuurman van Hendriks. Op het terrein van de melkveehouder staan twee EAZ-molens. Dat zijn relatief kleine windmolens van vijftien meter hoog. De twee windmolens zijn voor eigen gebruik, maar volgens Hendriks wekken beide molens meer stroom op dan verbruikt wordt. 'Een molen was genoeg geweest', zegt hij.

Volgens Hans van der Helm, de overbuurman van Hendriks, is dat niet het geval. 'Voor het bedrijf heb ik stroom nodig. Daarbij gaat mijn dochter een ijszaak beginnen. Ik denk dat beide molens niet eens voldoende zijn voor de gehele bedrijfsvoering.'

Stroom over?



Op het moment van de vergunningverlening had alleen het melkveebedrijf stroom nodig. Van der Helm: 'Het kan zijn dat wij in die periode inderdaad wat over hebben gehouden. Het is afwachten wat de rechter daar donderdagmiddag over zegt.'

De gemeente Zuidhorn loopt liever ook niet op de zaken vooruit. Wethouder Fred Stol: 'Zolang zaken onder de rechter liggen, doen wij daar geen uitspraken over.' Stol kan wel iets zeggen over het bezwaar dat Hendriks destijds heeft gemaakt tegen de vergunning.

Te laat

Stol: 'Volgens de wet moeten wij binnen acht weken na het krijgen van een vergunningsaanvraag daar een uitspraak over doen. Pas na drie maanden na het verlenen van de vergunning kwam Hendriks met een bezwaar. Dat is gewoon te laat.'

Hendriks: 'Klopt, wij waren inderdaad te laat met het bezwaar. Maar tegen de laatste vier molens is bezwaar gemaakt. Hoe dan ook, linksom of rechtsom, alles wordt gewoon van tafel geveegd. Volgens de regels mogen er gewoon twee per bedrijf geplaatst worden.'

'Moedeloos'

Windmolentegenstander Hendriks heeft niet veel vertrouwen in de rechtszaak. 'Het is afwachten. Ik heb het gevoel dat wij als burgers uiteindelijk toch aan het kortste eind trekken.' Hendriks vervolgt: 'De moedeloosheid is er ook wel. Maar ja, wij hebben voor deze rechtszaak gekozen, dus wij gaan gewoon door.'

Volgens Hendriks en Van der Helm is het contact tussen beide prima. Hendriks: 'Ik span deze rechtszaak niet aan om mijn overbuurman te treiteren; dit is gericht op het beleid van de gemeente.'

