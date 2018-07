Arjan Taaij krijgt sportpenning van de stad Groningen

Arjan Taaij, trainer van de volleyballers van Abiant Lycurgus, heeft de sportpenning van de stad Groningen gekregen.

Onder leiding van Taaij veroverde Lycurgus de afgelopen drie seizoenen de landstitel. De eerste van die drie kampioenschappen was historisch, want tot dat moment was Lycurgus nog nooit kampioen geworden.

Eren

Taaij kreeg de sportpenning uit handen van wethouder Paul de Rook. 'We moeten in Groningen de mensen die ons heel mooie successen hebben gebracht soms wat meer eren', zegt De Rook. 'Arjan is daar één van. En niet de minste.'

'Hij heeft Lycurgus naar een hoger plan getild. Maar hij is niet alleen met die club bezig, maar ook met heel veel andere dingen als het gaat om de sport in de stad. We geven de sportpenning niet zomaar.'

Overdonderd

Taaij zelf was 'echt een beetje overdonderd'. De trainer schoot vol tijdens zijn dankwoord.

'Ik kwam hier nietsvermoedend binnen en dacht dat ik een afspraak met Paul had. Maar dat bleek een beetje anders te zijn.'

'Deze waardering is ontzettend leuk. Daar ben ik trots op. En het zal me sterken om de positie van sport en bewegen in de stad nog verder te versterken.'