Waar je eerst parkeerde, kun je nu een drankje drinken

Een drankje drinken op de plek waar tot voor kort auto's geparkeerd stonden: het kan in de stad Groningen.

Café Bramble aan de Noorderstationsstraat mag van de gemeente bij wijze van proef tijdens de zomermaanden een terras uitstallen op de plek van twee parkeerplaatsen.

'Iedereen in de buurt is er hartstikke blij mee. En zelfs de auto's rijden minder hard langs', zegt Kees Douma van het café.

Wakkere ambtenaar

Zijn zaak is sinds april gevestigd in Stad. 'Bij de vergunningsaanvraag hadden we gevraagd of die parkeerplaatsen ook weg konden. En dat kon niet.'

Totdat een ambtenaar zich volgens Douma herinnerde dat vanuit de raad vorig jaar de wens kwam om parkeerplaatsen om te toveren in tijdelijke terrassen. 'Die dacht: de vraag van de ondernemer kan ik mooi combineren met die wens.'

Ronald Niemeijer pikte vorig jaar alvast een terrasje met de initiatiefnemers van D66 en VVD in Stad:



'Mensen vinden het leuk om zo een beetje op straat te zitten. Het doet heel buitenlands aan', zegt Douma's dochter Carlijn, die achter de bar staat in het café.

