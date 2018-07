Deel dit artikel:











Aannemer Ring Zuid over afblazen zomerstremming: 'Wij hadden deze klus geklaard' Bert Kramer in de studio van Noord Vandaag (Foto: RTV Noord)

Het afblazen van de zomerstremming van de zuidelijke ringweg in Groningen is Bert Kramer, omgevingsmanager van de betrokken aannemerscombinatie Herepoort, rauw op het dak gevallen. 'Ik wacht nog op de officiële brief van de opdrachtgever.´

Geschreven door Eddy Zwerver

De aannemer blijft erbij dat de geplande werkzaamheden veilig hadden kunnen worden uitgevoerd. Maar de Stuurgroep Aanpak Ring Zuid durft het niet aan. Woensdag maakte de stuurgroep bekend dat de stremming niet doorgaat, omdat het aangeleverde plan niet veilig genoeg zou zijn. Inhaalslag De bedoeling was om tijdens die stremming een inhaalslag te maken, waardoor de opgelopen vertraging zou kunnen worden teruggebracht van drie naar twee jaar. Dat zit er dus (voorlopig) niet in. Kramer: 'We kregen het pas gisteravond te horen. Ik moet de officiële toelichting van de stuurgroep nog krijgen. Ik weet dus niet wat en waarom ze dat niet goed vinden. Daarom kan ik verder niets zeggen. Het is duidelijk dat we pas op de plaats moeten maken. Maar ik ben er van overtuigd dat we deze klus veilig hadden geklaard.' Lees ook: - Zomersluiting Ring Zuid gaat niet door