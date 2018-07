Deel dit artikel:











Tekenen op de muren en fietsen door de school: het mag allemaal in Rasquert Leerlingen bekladden muren van obs Noordewier in Rasquert (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord) (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord) Lekker fietsen door de school (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord) De Marciaborg in Rasquert (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Wat is dat nou? Leerlingen die muren bekladden en op fietsen door de school heen rijden? Het mag allemaal in obs Noordewier in Rasquert, want de school wordt gesloopt.

De kinderen verhuizen na de zomervakantie naar een nieuw pand: de Marciaborg. De nieuwbouw is bijna klaar. Aardbevingsbestendig en gasloos Ook de kinderen van cbs Ichthus in Baflo gaan naar dit nieuwe multifunctionele kindcentrum. De Marciaborg is aardbevingsbestendig en gasloos. Het gebouw heeft zonnepanelen en wordt verwarmd door aardwarmte. Lekker uitleven Ondertussen wordt in Noordewier druk op de muren geverfd. 'Dit leek ons leuk om met alle leerlingen te doen. Nu mogen ze zich lekker uitleven op de muren', vertelt juf Anne Gre Flikkema van groep 8. 'Ook mogen de kinderen een rondje door de school fietsen. Wat ze natuurlijk fantastisch vinden.' Het gebouw van de Noordewier gaat tijdens de bouwvak tegen de vlakte. Wat er met de Ichthus gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Daar wordt volgens de gemeente een nieuwe invulling voor gezocht. Lees ook: - Leerlingen noemen kindcentrum 'Marciaborg'

