Topjaar voor zwembaden: nu al drukker dan afgelopen twee seizoenen

Het is al weken droog, overwegend warm en zonnig. Goed nieuws dus voor de openluchtzwembaden in onze provincie die dan ook een topjaar meemaken.

Bij veel zwembaden worden nu soms al de aantallen bezoekers gehaald die normaal in een heel seizoen komen. En dat terwijl de vakantie nog moet beginnen.

Bij zwembad De Hoge Vier in Winsum zijn tot nu toe al meer bezoekers geweest dan de afgelopen twee seizoenen. 'En dit jaar zijn we twee weken later opengegaan', vult Arie-Geert Timmers aan.

Volle parkeerplaatsen

'Afgelopen maandag hadden we onze drukste dag tot nu toe met 1100 bezoekers', vertelt ook Harry Huininga van De Blinkerd in Ten Boer. 'Uitstekend dus, veel beter kan het niet.'

De teller staat al op 28.500 bezoekers, terwijl dat normaal 30.000 voor het hele seizoen is.

Een bommetje maken in De Blinkerd in Ten Boer. Foto: Jos Schuurman/FPS (archief)



Dat heeft ook wel te maken met de sluiting (renovatie) van de Papiermolen in Stad. Huininga: 'We hadden maandag de hele parkeerplaats vol. Dat zijn dus ook veel mensen uit de stad.'

Ook in Scheemda bij De Ringberg heerst vreugde: 'Dit is een topjaar voor ons. Het is echt heel druk tot nu toe. Normaal hebben we 19.000 bezoekers in een seizoen; de teller staat nu al op 15.000.'

We draaien nu al dubbele bezoekcijfers ten opzichte van vorig jaar en volgende week begint de vakantie Zwemkasteel Landgoed Nienoord

Volgende week topdrukte

In Leek verwacht het Zwemkasteel van Landgoed Nienoord volgende week, bij goed weer, helemaal topdrukte.

'We draaien nu al dubbele bezoekcijfers ten opzichte van vorig jaar en volgende week begint de vakantie. We willen dan ook nog wat langer open zijn.'

Ook in Grijpskerk bij zwembad De Griffioen kijken ze uit naar de vakantietoeloop: 'We organiseren veel activiteiten in de vakantie, elke week doen we wel wat. Als het weer zo blijft, gaan we het bezoekersaantal van vorig jaar (net geen 30.000) wel halen.'

De kiosk en kassa moeten extra bemand worden en we lopen extra over het terrein De Ringberg in Scheemda

Extra personeel

Vanwege de drukte hebben de zwembaden meer personeel nodig. In Scheemda werken ze veel met vrijwilligers: 'De kiosk en kassa moeten extra bemand worden en we lopen vaker over het terrein. Het is moeilijk mensen te vinden, maar het lukt wel.'

Ook in Leek wordt extra personeel ingevlogen: 'Nu zetten we vier of vijf mensen op een plek waar er normaal twee staan. Vooral tussen 12:30 en 16:30 is er een duidelijke piek. Daar moet je op inspelen.'

Zwembad De Griffioen in Grijpskerk. Tekst gaat verder onder de foto.



Badmeesters

Om de veiligheid te garanderen worden soms ook meer badmeesters ingezet. De aanpak daarvan wisselt:

'Bij ons zijn dat betaalde krachten die we via de gemeente oproepen', krijgen we te horen in Scheemda. 'Daar zijn er gelukkig nog genoeg van.'

In Grijpskerk werken ze met een vaste pool van vijf badmeesters: 'Elke dag hebben we er zeker twee en als het nodig is roepen we een derde op', vertelt Astrid Smit van De Griffioen.

Ze vertelt ook dat het vinden van opgeleid personeel niet vanzelfsprekend is: 'Iedereen vraagt ernaar, ook de binnenbaden, en het is erg seizoensgebonden. Maar het is ons dit jaar wel weer gelukt.'

'Vroeger wel 50.000'

Bij zwembad Moekesgat kwam vandaag de 25.000e bezoeker langs de kassa. Ook daar is het een goed jaar, al wordt dat door beheerder Gerard Meesters wel in perspectief gezet:

'In het verleden haalden we wel eens 50.000 bezoekers in een seizoen, maar die tijd is wel geweest. De jeugd en de mensen hebben zo veel andere dingen te doen. Sporten, computers, mobieltjes. Dan schiet het zwemmen er wel eens bij in.'

Lees ook:

- Waterbedrijf Groningen: Ommeland gebruikt 35 procent meer water door droogte

- Weervrouw Harma: '40 graden? Ik zie het niet gebeuren'

- Hoe meet je droogte?

- Minder tekenbeten door droogte: 'Maar blijf controleren'