Hoe meet je droogte?

De droogte in onze provincie blijft het gesprek van de dag. Al weken is er nauwelijks regen gevallen en dat zien we aan de natuur.

De brandweer adviseert alle gemeenten in onze provincie dringend om evenementen met open vuur te verbieden, want door de aanhoudende droogte is het gevaar op brand te groot. Maar hoe meten we droogte precies?

Neerslag en verdamping

'Neerslag en verdamping zijn voor ons belangrijke begrippen om de droogte te meten', vertelt woordvoerder Joriene Kamps van het KNMI.

De neerslag wordt gemeten door de hoeveelheid regen die in een regenmeter terechtkomt. De berekeningen voor verdamping zijn wat ingewikkelder. 'We berekenen dat aan de hand van temperatuur, luchtvochtigheid, straling en de wind.'

Voor de zomer geldt dat er standaard meer verdampt dan dat er regen valt. 'Dat is niet erg, maar door de droogte zijn de verhoudingen wel schever dan normaal', aldus Kamps.

Bron: KNMI

Meetstation voor droogte

In de provincie Zeeland meet de Veiligheidsregio de droogte met een droogte-meetstation. Dit meetstation lijkt op een doorsnee weerstation met een wind-, water- en temperatuurmeter. Maar het heeft nog een kleine toevoeging: een stukje hout.

Dat hout is vergelijkbaar met de vegetatie die daar groeit. Het gewicht van het stokje wordt constant gemeten. Als het hout nat is, weegt het meer dan wanneer het droog is.

In Groningen geen meetstation

'Wij hebben geen speciaal meetstation', maakt woordvoerder Hanneke Mensink van de Veiligheidsregio Groningen meteen duidelijk.

Ook maakt de Veiligheidsrisico volgens haar geen gebruik van de termen Fase 1 en Fase 2. 'Bij Fase 1 worden er geen extra maatregelen getroffen om een natuurbrand te voorkomen, wel geldt dat voorzichtigheid geboden is. Bij Fase 2 is het al langere tijd droog in de natuur.'

'In Groningen worden die termen niet gebruikt, omdat wij niet zoveel natuurgebieden hebben als elders in het land.'

Maar hoe meet de Veiligheidsregio Groningen de droogte dan? 'Kijk gewoon maar naar buiten', antwoordt Mensink op die vraag. 'Dan zie je dat het heel droog is en dat is al zes à zeven weken zo.'

Waterschap gebruikt geavanceerde apparatuur

'Wij meten de droogte met geavanceerde apparatuur die de hoeveelheid neerslag bijhoudt, de temperatuur meet en kijkt naar de weersvoorspellingen', zegt Siebrand van der Wal van Waterschap Noorderzijlvest.

Het Waterschap houdt ook het waterpeil van het IJsselmeer nauwkeurig in de gaten. Als het waterpeil te laag is, wordt het zorgelijk. 'We hebben dan veel contact met het Rijkswaterschap over hoe het water uit het IJsselmeer verdeeld moet worden.'

Vele manieren

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta maakt sinds kort gebruik van een drone om te kijken hoe de dijken er bij liggen. 'Het is voor het eerst dat het waterschap een drone gebruikt om de droogte in kaart te brengen', meldt RTV Oost.

