Hitte en (tuin)dieren: vijf tips! Vijf aangename tips voor je huisdieren tijdens warme dagen. (Foto: RTV Noord)

Het kwik is de afgelopen weken nauwelijks onder de twintig graden geweest. In combinatie met weinig regenval en een brandende zon, maakt dat de grond in onze provincie gortdroog.

Geschreven door Suzanne Stoppels

Verslaggever online/social media

Voor ons is dat misschien wel lekker, maar voor (tuin)dieren is het een ramp. Daarom vijf tips om ervoor te zorgen dat ook dieren dit een aangename zomer vinden. #1 Blije bijen Hang een stoffen doek (bijvoorbeeld jute, dik katoen) in een emmer water. Zet deze in de zon. De wilde bijen zuigen het water op, zonder te verzuipen. #2 Veilig water voor vlinders Vul een bak met grindsteentjes en voeg er suikerwater aan toe. Zo kunnen de vlinders maar ook andere insecten veilig drinken. #3 Zwembad voor mussen De meeste tuinvogels zijn bang voor diep water. Ze drinken en poedelen het liefste in een badje dat lijkt op een plas water. Gebruik daarom een schaal met lage zijkanten die in het midden niet dieper is dan vijf centimeter. #4 Natte pootjes, lekker koel! Sproei het gras een beetje nat. Niet in de volle zon want dan gaat je grasmat dood. Katten vinden zo'n koude ondergrond heerlijk. Overigens houden honden er ook wel van. Dubbele winst. #5 Water 'on the rocks' Sommige honden en katten drinken minder bij warm weer. Door een ijsklontje in het water te doen (een à twee is meer dan genoeg) stimuleer je ze om meer te drinken. Overigens helpt het ook om het water regelmatig te verversen. Zij blij, jij blij. Fijne zomer! Wil je de tips even goed bekijken? Check dan het onderstaande filmpje.