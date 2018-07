'Metaalwerkers Delfzijl leggen het werk 24 uur lang neer'

Medewerkers van Stork en scheepswerf Niestern Sander in Delfzijl gaan 24 uur lang staken. (Foto: Matt Coats/Flickr (Creative Commons))

Ongeveer tweehonderd medewerkers van Stork en scheepswerf Niestern Sander in Delfzijl gaan 24 uur lang staken. Ze eisen een betere cao.

Vakbond FNV meldt dat een groep van zo'n honderd stakers donderdagochtend een brief overhandigt aan werkgeversorganisatie FME in Groningen. Hierin leggen ze uit hoe het er in de Metalektro en op de werkvloer aan toe gaat.

Reeks stakingen

De stakingen in Delfzijl maken deel uit van een reeks stakingen voor een betere cao in de bedrijfstak Metalektro.

Loonstijging

De FNV eist een jaarlijkse loonstijging van 3,5 procent voor iedereen met een vloer van duizend euro. De werkgevers bieden een loonsverhoging van 1,4 procent in 2018 en over drie jaar gemiddeld 2,5 procent.

Ook eisen de stakers een zogenaamd generatiepact. Door zo'n pact krijgen jongeren een vaste baan, terwijl ouderen gezond de eindstreep halen en hun kennis kunnen overdragen.

De cao Metalektro geldt voor ongeveer 150.000 werknemers in het grootmetaal, zoals Stork, VDL Nedcar, DAF, Thales, Fokker, Siemens en Scania.

