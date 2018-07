Deel dit artikel:











'Ik was even overdonderd en moest mij herpakken' (Foto: RTV Noord)

Lycurgus-coach Arjan Taaij werd met een smoes dat hij met de wethouder over sport moest praten naar het stadhuis in Groningen gelokt. Maar er stond hem iets heel anders te wachten. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

In dit artikel zetten we de leukste en belangrijkste fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord. 1) 'Ik schrok me de pleuris' Het was een bewogen jaar voor Arjan Taaij: de geboorte van een kind, het landskampioenschap met Lycurgus en het overlijden van zijn vader. Op het stadhuis kreeg hij een sportpenning overhandigd, vanwege zijn verdiensten als coach. Taaij hield het daarbij niet droog. 2) Weer een tegenslag Een deel van de zuidelijke ringweg zou vijf weken gesloten worden om in te lopen op de vertraging, maar dat gaat niet door. ? 3) Fake news De 34-jarige Groninger die een nep nieuwsbericht de wereld instuurde, waarin zanger Gerard Joling beschuldigd werd van een illegale hennepkwekerij, moet daarvoor boeten. Vandaag was de rechtszaak. ? 4) Wordt steenmarterschade wel of niet vergoed? Kun je als consument schade door steenmarters claimen of niet? Wij zochten het voor u uit. ? 5) Droog, droger en droogst Al weken hebben we mooi weer, maar dus ook droogte. Verslaggever Derk Bosscher ging de provincie in om te kijken wat de droogte met de omgeving en de landbouw doet. ? 6) Wie wil een ex-psychiatrische patiënt als buurman? Bij de Horizon Winschoten runnen ex-psychiatrische patiënten hun eigen clubhuis om weer in de samenleving te re-integreren. Op deze manier zouden ze sneller gezond worden en dus stelt de provincie geld beschikbaar om met ideeën te komen hoe je deze mensen gewoon zelfstandigheid in een buurt kunt laten wonen. ? De gehele uitzending van Noord Vandaag bekijk je hierboven of via Uitzending Gemist.