Gebutste Mollema: 'Het is gedaan, het klassement is voorbij'

Bauke Mollema kan een goede eindklassering in de Tour de France vergeten. De gebutste Groninger kwam bij de eerste etappe met finish bergop op ruim elf minuten achterstand binnen.

'Het was een hele slechte dag', aldus Mollema. 'Ik merkte het al met opstaan. Ik had gehoopt dat het elke dag wat beter zou gaan, maar ik had nóg meer pijn in mijn rug dan woensdag. Dan weet je dat het lastig wordt.'

'Op de eerste klim had ik het al lastig, maar die kon ik nog net overleven. Maar toen kwam die tweede klim... Het was helemaal niks.'

'Harde werken is voor niets geweest'

'De rest van de etappe was mentaal moeilijk, omdat je weet dat je hier zolang voor gewerkt hebt in de afgelopen maanden. Dat is voor niks geweest. Dit is gewoon kut. Ik denk dat de conditie op een goed punt was, maar zo kan mijn lichaam niet goed presteren.'

Mollema hoopt dat zijn rugpijn richting het weekend wegtrekt. Gezien de achterstand op de 'grote jongens' is het doel voor de rest van de Tour duidelijk: etappewinst.

Grunnegers in de Tour

In het algemeen klassement staat Mollema nu 23ste met meer dan tien minuten achterstand op de top-10.

De andere Groningse troef, Tom-Jelte Slagter, finishte als 93ste in de etappe. In het algemeen klassement bezet hij de 56ste plek. Hij moet het overigens met twee teamgenoten minder doen. Mark Cavendish en Mark Renshaw kwamen buiten de tijdslimiet binnen en zijn uit de Tour gezet.

