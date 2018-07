Superdeluxe varkensstallen in Beerta geopend

Het is het levenswerk van de familie Ten Have in Beerta: Twee ruime en luxe varkensstallen waarin hun zelf gefokte dieren op een duurzame manier worden grootgebracht.

Voorbereiding

Donderdag werden de stallen officieel in gebruik genomen. Daar ging een lange voorbereiding aan vooraf. 'Tien jaar geleden zijn we begonnen', zegt Annechien ten Have. 'Maar uiteindelijk is het gelukt'.

Ruim

De stallen bieden plaats aan 4900 vleesvarkens. Bijzonder is dat de dieren naar buiten kunnen. Bovendien hebben ze meer ruimte dan 'gewone' vleesvarkens: binnen 1,1 vierkante meter per varken, buiten 0,8 vierkante meter.

Op de grond in de stal ligt stro, dat via een buizenstelsel automatisch wordt verspreid. De mest verdwijnt via sleuven in de kelder die twee keer per dag wordt leeg geschoven. En er is daglicht en goede ventilatie.

Dierenbescherming

De open dag in de nieuwe stallen trekt veel bezoekers. Onder hen ook programmamanager Veehouderij Bert van den Berg van de Dierenbescherming. Hij is enthousiast: 'Ik hoop zeker dat ook andere varkenshouders er in gaan slagen zulke stallen te realiseren.'

Lupine

De varkens in deze zogeheten 'dartelstallen' krijgen voer waarin lupinezaad is verwerkt. Dat zou een lekkere smaak aan het vlees geven.

Twee sterren

Door het hoge niveau van dierenwelzijn mag het vlees van de varkens met het twee sterren Beter Leven Keurmerk worden verkocht. Daarmee is Ten Have de enige Nederlandse varkenshouder die aan die norm voldoet.

Prijs

Het vlees van Ten Have wordt onder de naam 'Hamletz' op de markt gebracht. Vanaf oktober ligt het in diverse supermarkten in het koelschap. De prijs ligt tussen die van gangbaar vlees en biologisch vlees in.

Het is nog even afwachten of de consument de beurs wil trekken. Annechien ten Have: 'Dat is best spannend, maar we hebben er vertrouwen in. Geen woorden, maar daden.'