Monnikenwerk in vier Groninger kerken

Marc de Groot is in de kerk van Saaxumhuizen bezig met een kunstwerk van duizenden zaadjes. (Foto: Rene Walhout/RTV Noord)

In de kerk van Den Andel is kunstenaar Ina Fekken aan het werk met draad en stukjes papier. (Foto: Rene Walhout/RTV Noord)

Kunstenaar Ina Fekken werkt in de kerk van Den Andel met draad en stukjes papier. (Foto: Rene Walhout/RTV Noord)

Het project Monnikenwerk ging van start in de kerk van Eenrum. (Foto: Rene Walhout/RTV Noord)

In Eenrum werkt Anjet van Linge, waar ze Kyrie Eleison in een zwarte steen beitelt. (Foto: Rene Walhout/RTV Noord)

Zes woensdagen lang werken vier Groninger kunstenaars in vier Noord-Groninger kerken. Monnikenwerk heet het project en het ging vandaag van start in Eenrum, Saaxumhuizen, Westernieland en Den Andel.

De kunstenaars zoeken de rust en stilte op waarin monniken eeuwen geleden werkten in soms dezelfde kerken. In Eenrum werkt Anjet van Linge. In zwarte steen beitelt ze Kyrie Eleison, het bijbelse 'Heer, ontferm u'.

'Ik ben van oorsprong Protestants opgevoed,' vertelt ze. 'Ik ben dat nu niet meer, maar zulke rituele teksten zitten toch in je botten.' Door de tekst meerdere keren in een zwarte steen te beitelen hoopt de kunstenaar er achter te komen wat ontfermen werkelijk betekent.

Gedroogd zeewier

Marc de Groot is in de kerk van Saaxumhuizen bezig met een echt monnikenwerk. Hij maakt een kunstwerk van duizenden zaadjes. Flos Pol werkt in de kerk van Westernieland met gedroogd zeewier en stroken gekleurd papier.

In de kerk van Den Andel is kunstenaar Ina Fekken aan het werk met draad en stukjes papier. Zij laat zich inspireren door de gaswinningsproblematiek in onze provincie.

Geopend voor publiek

Hoe de kunstwerken er uiteindelijk uit komen te zien kan iedereen volgen. De komende woensdagen zijn de kerken van 17:00 tot 20:00 uur geopend voor publiek.



Meer informatie is te vinden op de website van monnikenwerk.