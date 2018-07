Geothermie-wethouder erkent: 'Risico's op negatief oordeel SodM te laag ingeschat'

De kans op een negatief oordeel van het SodM wat betreft geothermie in Groningen is te laag ingeschat door WarmteStad. Dat heeft wethouder Mattias Gijsbertsen woensdag laten weten tijdens het debat over het rapport geothermie.

'Je kunt achteraf zeggen dat WarmteStad een positieve analyse heeft gemaakt naar aanleiding van de gesprekken met het SodM over geothermie in Groningen', zegt hij.

'WarmteStad had het gevoel dat ze samen op het goede pad waren. De kans dat het misschien niet zo was hebben we blijkbaar onderschat, want de toezichthouder veranderde van mening', laat de wethouder weten na afloop van het debat.

Aardwarmtedebacle

De raad debatteerde woensdagmiddag over het onderzoek naar het aardwarmtedebacle. Dat onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeenteraad.

Eén van de belangrijkste conclusies van het rapport was dat projectorganisatie WarmteStad had kunnen weten dat het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) een negatief oordeel zou kunnen vellen over het oppompen van aardwarmte in de stad Groningen.

Pas op de plaats

Nadat de toezichthouder zich negatief uitliet over het project, besloot wethouder Mattias Gijsbertsen (GroenLinks) een pas op de plaats te maken en aardwarmte voorlopig in de ijskast te plaatsen.

Veiligheid was het belangrijkste, dat loopt als een rode draad door dit dossier Jan Pieter Loopstra - PvdA

Toch weet de wethouder niet op welk moment ze het negatieve oordeel hadden moeten ontdekken. Dat negatieve oordeel kwam voor de gemeente namelijk als een donderslag bij heldere hemel.

Échte kritiek pas na 2017

'De vraag is of je veel signalen had om dat te kunnen verwachten', stelt Gijsbertsen. 'In het onderzoek zie je het ook heel weinig terugkomen. SodM heeft wel aandachtspunten, maar échte kritiek volgde pas na de zomer van 2017, dus echt te laat.'

De raad liet in meerderheid weten dat er geen moment is getwijfeld aan de positie van de wethouder. De rol van SodM vond men twijfelachtiger.

Rode draad

Jan Pieter Loopstra (PvdA): 'Het beeld dat blijft hangen na het lezen van het rapport is dat het college en WarmteStad op een goede manier gehandeld hebben. Veiligheid was het belangrijkste, dat loopt als een rode draad door dit dossier.'

Het SodM had explicieter en op een meer sturende wijze moeten sturen Martijn van der Glas - GroenLinks

Volgens de collegepartij hebben raad en college niks verkeerd gedaan, ondanks het stranden van het project. 'SodM had in 2015 al met een brief moeten komen waarin stond dat het gevaarlijk was wat we in Groningen zouden doen. Die brief is niet verstuurd aan de minister.'

'Geen schuld voor wethouder'

Martijn van der Glas (GroenLinks) ziet ook geen schuld weggelegd voor de verantwoordelijke wethouder. Een wethouder die tevens namens GroenLinks op het pluche zit. 'De raad is voldoende geïnformeerd. Het SodM had explicieter en op een meer sturende wijze moeten sturen. Niet via het document de Staat van de Sector.'

In dat document kwam de kritiek op het oppompen van aardwarmte in Groningen in de openbaarheid. Ook collegepartij VVD heeft twijfels bij de rol van SodM.

Vorig jaar werd het SodM pas een waakhond die echt ging blaffen Stad en Ommeland

Waarom niet eerder blaffen?

Stad en Ommeland vraagt zich af of de toezichthouder niet iets eerder had kunnen 'blaffen'. 'Vorig jaar juni was het moment waarop alle ellende is begonnen. Toen werd het SodM pas een waakhond die echt ging blaffen.'

100% Groningen liet weten nooit te zullen instemmen met geothermie. Als enige fractie heeft ze dat in het verleden ook niet gedaan. Waar andere fracties wijzen naar de rol van het SodM, daar komt fractievoorzitter Marjet Woldhuis op voor de toezichthouder.

'Zij zijn er niet verantwoordelijk voor of het project slaagt of niet. Je kunt hun dus niet de schuld geven. Wij hadden er zelf veel dichter op moeten zitten.'

Opvolgers geothermie

Het is nog altijd onduidelijk of geothermie in Groningen definitief van de baan is. Voorlopig komt het er in elk geval niet. Restwarmte en biomassa worden de opvolger van geothermie. Het afblazen van het project gaat gepaard met zes miljoen euro.

