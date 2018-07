Raad stad stemt in met extra injectie van twee miljoen voor nieuw cultuurhuis

Een meerderheid van de Groninger gemeenteraad heeft ingestemd met de bouw van het nieuwe cultuurhuis De Kunstwerf in het Ebbingekwartier. Het akkoord gaan met de bouw gaat gepaard met een verhoging van het bouwbudget.

De bouwkosten van de Kunstwerf in het centrum van de stad stijgen met 2,2 miljoen euro. De totale bouwkosten komen daarmee op 6,6 miljoen euro.

Volgens de gemeente komen de extra kosten door de prijsstijging in de bouw. Het nieuwe cultuurhuis moet onderdak bieden aan onder meer het Noord Nederlands Toneel (NNT), De Noorderlingen en Club Guy & Roni.

'Niet in verhouding tot budget'

Wethouder Paul de Rook (D66) laat weten dat in februari duidelijk werd dat de beschikbare vier miljoen euro onvoldoende was. 'Het werd ons te laat duidelijk dat de uitwerking van het ontwerp niet in verhouding stond met het budget.'

Het ontwerp van het plan is gemaakt door Ard de Vries en Donna Milligen Bielke. Ze mochten het plan maken nadat ze een prijsvraag hadden gewonnen. Een prijs die het maken van het onderwerp mogelijk maakte.

Volgens ChristenUnie, CDA en SP moet er voor het oorspronkelijke bedrag simpelweg een nieuw cultuurhuis gebouwd worden. Dat betekent dus geen extra geldinjectie en bouwen voor ruim vier miljoen euro. De partijen kregen echter geen meerderheid voor het plan.

De culturele instellingen hebben recht op zo'n gebouw. Sommige van hen wachten al sinds 2006 Diederik van der Meide - PvdA

Noodzakelijke oplossing

Coalitiepartner PvdA ziet de twee miljoen extra als een 'noodzakelijke oplossing'. 'Wij willen niet inboeten op de kwaliteit', aldus PvdA-raadslid Diederik van der Meide. 'De culturele instellingen hebben recht op zo'n gebouw. Sommige van hen wachten al sinds 2006.'

SP, de grootste oppositiepartij in Stad, vindt dat er in dit geval te makkelijk geld wordt uitgegeven aan de cultuursector. 'Stel de plannen en desnoods ambities maar bij', aldus Daan Brandenbarg.

De oppositiepartijen konden niet opboksen tegen de meerderheid van de coalitie, aangevuld met de steun van Student en Stad. 'We hebben niet meer iets te kiezen. We zullen het hiermee moeten doen', aldus Jasper Honkoop (VVD) over de kostenverhoging.

