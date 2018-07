Deel dit artikel:











VIDEO: De kasseiencrash die Bauke een topklassering kost De val van Bauke op de kasseien. (Foto: Twitter/Trek-Segafredo)

De maandenlange voorbereiding op de Tour de France ging zondag in rook op voor Bauke Mollema op het moment dat hij hardhandig de kasseien raakte. Dé val van Bauke is vanuit de koers in beeld gebracht.

Trek-Segafredo bracht de beelden vanuit het perspectief van een van de renners woensdagavond naar buiten. Te zien is hoe Mollema onderuit gaat op een kasseienstrook. 'Bauke down' Teamgenoot Toms Skujinš roept meteen 'Bauke down, Bauke down', waarop Koen de Kort zijn fiets afstaat aan Mollema. Bekijk hier de beelden:

Rugpijn De rugpijn die Mollema overhield aan de crash zorgde ervoor dat hij woensdag veel tijd verloor in de eerste etappe met finish bergop. Een dag eerder moest hij de favorieten ook al laten gaan. Toen bleef de schade nog beperkt. Lees ook: - Gebutste Mollema: 'Het is gedaan, het klassement is voorbij'

- Mollema verliest tijd op concurrenten: 'Het was echt overleven'

- Mollema is nog niet pijnvrij na val