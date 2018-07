Deel dit artikel:











FC Groningen lijdt eerste oefennederlaag van het seizoen FC Groningen verloor de oefenwedstrijd tegen KFC Uerdingen 05 met 0-1. (Foto: Stefan Bleeker/RTV Noord)

In de oefencampagne richting het nieuwe seizoen heeft FC Groningen de eerste nederlaag moeten slikken. Het Duitse KFC Uerdingen 05, actief in de 3.Liga, was met 0-1 te sterk. Maar daarover werd na afloop niet het meeste gesproken.

Geschreven door Merijn Slagter

Redacteur

De wedstrijd werd afgewerkt op het sportcomplex van kersvers tweedeklasser ASVB in Blijham. Daar zagen de toeschouwers in de eerste helft een zwak FC Groningen, dat geen kans creëerde en ook geen enkel schot op doel loste. De Duitsers wisten wel tot schoren te komen. Na ruim een half uur wist Connor Krimpicki de 0-1 achter Kevin Begois te schieten. Jonger elftal Na rust trad de FC aan met een jonger elftal. De meest opvallende speler was Tim Freriks. De 19-jarige aanvaller mocht met Tom van Weert in de spits spelen, kreeg twee goede kansen op de gelijkmaker, maar Uerdingen-doelman Robin Benz lag tweemaal goed in de weg. Te Wierik meest besproken De wedstrijd eindigde in 0-1, maar een mogelijke transfer van Mike te Wierik was na afloop het meest besproken onderwerp.Te Wierik vertelde aan RTV Noord dat de Belgische subtopper AA Gent meerdere malen een bod op hem heeft uitgebracht. De verdediger liet eveneens weten dat hij nog niet met Gent heeft gesproken en eerst wil dat FC Groningen er met de Belgen uitkomt. 'Los daarvan zou een stap naar AA Gent een mooie uitdaging zijn; ik sta niet onwelwillend tegenover een overgang', liet hij doorschemeren. Aderlating Danny Buijs ziet een mogelijk vertrek van Te Wierik als een aderlating en heeft aan de clubleiding laten weten dat hij zijn vertrek absoluut niet ziet zitten. 'Ik zie hem als één van de belangrijkste spelers van dit FC Groningen, we vinden niet zomaar een goede vervanger terug', aldus de oefenmeester.