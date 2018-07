Gemeente Groningen gaat aantal ICT-taken uitbesteden

De gemeenteraad van Groningen heeft ingestemd met de uitbesteding van meerdere ICT-taken. Fujitsu Technology Solutions B.V. zal deze taken op zich gaan nemen.

Het bedrijf gaat aan de slag met digitale werkplekken, print-, netwerk- en telefonievoorzieningen, technisch applicatiebeheer, hosting en de gebruikersondersteuning.

Fujitsu zal de taken niet alleen gaan uitvoeren. Ze werken met drie onderaannemers. 65 ambtenaren verliezen door deze maatregel hun baan. Het afstoten van de taken moet in 2022 tot een bezuiniging van 4,5 miljoen euro leiden.

Het besluit werd niet unaniem genomen: SP en Stad en Ommeland zijn tegen het plan.

