Martini Sparks is het nieuwe Groningse vrouwenteam in de eredivisie

Groningen heeft komend seizoen weer een vrouwenbasketbalteam op het hoogste niveau in Nederland. De naam van het team is Martini Sparks geworden. Dat werd woensdagavond door de club bekendgemaakt tijdens een teampresentatie.

In 2011 speelde er voor het laatst een Gronings vrouwenteam (Celeritas-Donar) op het hoogste niveau.

Martini Sparks

'Sparks komt voort uit een prijsvraag die we hadden uitgeschreven. En wij vonden dat daar nog wel wat aan toegevoegd mocht worden. De Martinitoren staat toch wel voor het hele noorden en dat vonden we een mooie combinatie, vandaar de Martini Sparks', legt coach Joyce Siderius-Bolman uit.

Twaalf speelsters

Het team is op dit moment met negen speelsters bijna compleet. 'Het zou mooi zijn als we daar nog eentje aan toe kunnen voegen. De plekken elf en twaalf zijn voor talenten die we zelf opleiden', aldus Siderius-Bolman.

'Hard voor gaan'

Over de doelstelling voor komend seizoen valt volgens de coach nog weinig te zeggen. 'Geen idee', zegt ze. 'We beginnen op 13 augustus met een heel nieuw team. We hebben meiden met eredivisie-ervaring, maar ook een speelster uit Amerika. We weten wél dat we er hard voor gaan.'

'Top vier'

'Ambitie is er altijd', vervolgt Siderius-Bolman. 'Onze sponsors zijn voor langere tijd vastgelegd, dus de komende jaren zijn in ieder geval gewaarborgd.'

'Als speler en als coach wil je natuurlijk altijd het hoogste bereiken en dat is kampioen worden. Maar we moeten redelijk zijn, we stappen net in. We kijken eerst waar we straks staan en hopen voorzichtig via de middenmoot door te schuiven naar de top vier.'

'Kom maar kijken'

Martini Sparks gaat de wedstrijden spelen in Haren. En wat speelster Roos Koopmans betreft, zullen de wedstrijden daar zeer de moeite waard zijn voor toeschouwers.

'Ik denk dat we een team zijn dat heel hard werkt. Ik denk dat we ook dingen kunnen laten zien die niemand verwacht, dus ik zou zeggen: kom maar kijken.'

Lees ook:

- Opnieuw Groningse basketbalsters in Eredivisie