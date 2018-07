Twij Deuntjes am See met Marlene Bakker & Bernhard Gepken en Harry Niehof

In café de Engelstede in Engelbert laten onze gasten elkaar de muziek horen die hen inspireert. Verder wordt er live gespeeld en gezongen. Met vandaag deze muziek:

Bert Hadders & de Nozems – Beloofde laand

Lianne Abeln – Paitereulie

Gillian Welch – The Way it will be

Marlene Bakker & Bernhard Gepken – Te Nuchter

Bob Dylan – Don't think twice, it's allright

Edwin Jongedijk – Hemmingways Whiskey

J.W. Roy – Cis Verdonk

Peter Buwalda – Bliedspul in mineur

Harry Niehof – Zwaarde wolken

Bright Eyes – Gold Mine Gutted

2e uur:

Irene Wilkens & Sikkom Kult – Hol die vast aan mie

Lucinda Williams – Cold day in hell

Swinder – Wotter noar zee

Malene Bakker & Bernhard Gepken – Sloaplaidje

Martin Carthy – Old Tom of Oxford

De Casanova's – Oh Lucia

Het Zesde Metaal – Naar de wuppe

Harry Niehof – Rimpelling

Jose Merce – Del Amanecer

Liliantahl - Grenzenloos