GB Het Hogeland wil met vernieuwing vertrouwen terugwinnen

GemeenteBelangen wil met nieuwe en relatief jonge kandidaten de grootste partij worden in de nieuwe gemeente Het Hogeland. De lokalen hopen daarmee het vertrouwen onder de kiezers in Bedum en Winsum te herstellen.

De lijst is woensdagavond unaniem vastgesteld door de leden van de partij. Lijstaanvoerder is Eemsmond-wethouder Harald Bouman (47) uit Uithuizen. Raadslid Eltjo Dijkhuis (34) uit Uithuizen is als nummer twee de beoogde fractievoorzitter.

Deuk

GemeenteBelangen is bij de laatste verkiezingen in Bedum, Winsum en Eemsmond de grootste partij geworden. De partij was in De Marne niet actief. Toch heeft het vertrouwen een deuk opgelopen door onenigheid in Bedum en Winsum.

De vier raadsleden in Bedum waren boos dat ze als grootste partij niet in de coalitie kwamen. Uit protest gingen ze niet naar raadsvergaderingen, ook niet na een poging tot verzoening met de andere fracties. De partij is inmiddels opgeheven en de vier zetels zijn tot op de dag van vandaag nog altijd leeg.

In Winsum stapten GB-raadsleden Anita van Bolhuis en Linda Brandsma op, nadat Arie Molenhuis bij hen in de fractie kwam. De onrust kostte de partij ook een wethouder. Na al het gedoe stapte Molenhuis over naar Christen Democratie Winsum (CDW) 2.0, waardoor GemeenteBelangen daar nu een zetel minder heeft.

Van Eemsmond naar Het Hogeland

GemeenteBelangen Eemsmond is al jaren een stabiele factor in Het Hogeland en is met vijf zetels met stip de grootste. Om die redenen maakt de partij uit Eemsmond een doorstart onder de naam GemeenteBelangen Het Hogeland. 'We gaan op dezelfde manier doorwerken, met nog meer mensen en nog meer plezier', vertelt Bouman.

De partij wil zich bij de gemeenteraadsverkiezingen voor de fusiegemeenten op 21 november neerzetten als 'positieve partij die bestuursverantwoordelijkheid wil nemen', vertelt Bouman. 'Het vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Volgens mij hebben we nu een prachtige lijst met enthousiaste mensen die het met elkaar eens zijn over de manier van politiek bedrijven.'

Nieuwe kandidaat-raadsleden

Er staan niet alleen huidige raadsleden in de top 10. Nieuwelingen op de lijst zijn onder meer de nummer drie Roelf Torringa (57) uit Winsum, oud-bestuurslid van de Groninger Bodem Beweging. Ook nieuw in de lokale politiek is Kick Mulder (40) uit Bedum, hij staat op de vijfde plaats. Kindercoach Karen Hansems (51) uit Eenrum staat op de zesde plek.

Op plek zeven staat Bedumer Erwin Venema (43), één van de vier raadsleden die in de afgelopen periode zijn zetel heeft opgezegd.

Partijvoorzitter en oud-RTV Noord-weerman Jaap Nienhuis ziet met de lijst de toekomst zonnig in: 'De lijst levert een aanzienlijke verjonging op voor GemeenteBelangen. Hiermee is ook het lange termijn-perspectief van lokale politiek in Het Hogeland verzekerd.'

