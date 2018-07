Groningse verdachte van wapenleveranties aan IS ontkent betrokkenheid

Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van het bezit van en de handel in wapens, al dan niet uit terroristisch oogmerk. De 26-jarige Jeshuron Z. uit Groningen zou wapens hebben geleverd aan twee terreurverdachten uit Frankrijk.

'Deze zaak heeft geen enkel, maar dan ook geen enkel raakvlak met terrorisme', aldus zijn advocaat Hein Heemskerk tegenover RTV Noord.

Heemskerk voelt zich gesterkt door de rechter-commissaris. Die verlengde onlangs het voorarrest van Jeshuron Z. met dertig dagen, maar oordeelde tegelijkertijd dat het bewijs voor eventuele terroristische motieven ontbreekt.

Machinegeweren en pistolen

Jeshuron Z. loopt tegen de lamp als zijn dna wordt aangetroffen op vuurwapens in een schuilplaats van IS in Argenteuil, een voorstad van Parijs. In een kluis in het appartement van terreurverdachte Reda Kriket worden onder meer vijf machinegeweren en zeven pistolen aangetroffen. Volgens justitie in Frankrijk zijn de wapens bedoeld om een aanslag te plegen.

Dna-match wijst naar Groningen

Het wapendepot wordt in maart 2016 ontdekt, een paar dagen na de terroristische aanslagen in Brussel. Tijdens een vervolgonderzoek worden er begin dit jaar alsnog dna-sporen aangetroffen aan de binnenzijde van een aantal handvuurwapens, en op een hengsel van een sporttas. De sporen leveren een match op in de Nederlandse dna-databank en leiden onder meer naar Groningen.

Roots in Rotterdam

De verdachte verblijft op het moment van zijn arrestatie tijdelijk in de stad. Waar, wordt vooralsnog angstvallig geheimgehouden. Tijdens zijn jeugd woont Jeshuron Z. een blauwe maandag aan de Wibenaheerd in de stad-Groninger wijk Beijum. Zoveel is bekend. Maar de afgelopen jaren is hij vooral in Rotterdam te vinden. 'Daar liggen ook zijn roots', stelt zijn advocaat. 'Het is ook meer een Rotterdamse, dan een Groningse zaak.'

Heemskerk bevestigt dat Jeshuron Z. een strafblad heeft. 'Niet vanwege het bezit of de handel in wapens, maar vanwege een aantal kleinere zaken. Op details ga ik verder niet in, dat zou ik eerst met m'n cliënt moeten overleggen.'

De extra beveiligde rechtbank aan de Posthumalaan in Rotterdam.?

Verdachte ontkent

Ondertussen ontkent de verdachte iedere betrokkenheid bij de wapenleveranties, zo blijkt dinsdag tijdens een regiezitting voor de rechtbank in Rotterdam. Het gaat om het proces tegen zes mannen die verdacht worden van het leveren van de munitie voor de wapens. Daarnaast worden ze vervolgd voor lidmaatschap van een criminele organisatie met terroristisch oogmerk.

De verklaringen van Jeshuron Z. en zijn medeverdachten zijn aan het dossier in deze zaak toegevoegd. 'Ze sluiten niet uit dat ze ooit een dergelijk wapen in handen hebben gehad, maar dat maakt ze nog geen leverancier', aldus één van de advocaten dinsdag tijdens de zitting.

OM: 'Zaken staan los van elkaar'

Hoewel de wapens en de munitie bestemd waren voor dezelfde terreurverdachten, staan beide zaken volgens het Openbaar Ministerie los van elkaar. 'Om die reden worden ze ook gescheiden behandeld', zo laat officier van justitie Ferry van Veghel weten.

Het proces tegen Jeshuron Z. wordt behandeld door de rechtbank in Rotterdam. Het proces gaat woensdag 19 september van start. De zaak wordt dan nog niet inhoudelijk behandeld.

