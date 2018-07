SP wil ook overlastvergoeding voor oude schadegevallen

Ook mensen met oude schadegevallen moeten een overlastvergoeding van 250 euro krijgen. Daar dringt SP-kamerlid Sandra Beckerman op aan in kamervragen aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken.

Aanleiding is de berichtgeving van RTV Noord over de kwestie. Daaruit blijkt dat de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) zo'n overlastvergoeding gaat uitkeren aan mensen met erkende schade door gaswinning.

Compensatie voor gedoe

De vergoeding is bedoeld als compensatie voor 'al het gedoe' rond de afwikkeling van schade. Daarnaast heeft de commissie een tarieflijst van andere vergoedingen bekendgemaakt, zoals onder meer schoonmaakkosten.

Deze vergoedingen gelden niet voor mensen met oude schades. Die schades van voor eind maart vorig jaar worden nog door de NAM afgehandeld.

Oneerlijkheid

Beckerman wil echter dat ook die schadegevallen voor dit soort vergoedingen in aanmerking komen.

'Bent u het met de SP eens dat deze vergoedingen voor overlast, gevoelens van oneerlijkheid teweeg brengen bij mensen met oude schadegevallen, wanneer zij niet in aanmerking komen voor de vergoeding? Zo nee, waarom niet?'

Ook vraagt ze de minister in hoeverre huurders voor deze vergoedingen in aanmerking komen. Verder wil Beckerman dat de bewindsman bevestigt dat de uitkering van deze vergoedingen geen negatieve gevolgen heeft voor toeslagen of leidt tot belastingheffingen.

