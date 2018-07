Te Wierik flirt met AA Gent, maar de FC laat hem (nog) niet daten

AA Gent probeert Mike te Wierik los te weken bij FC Groningen, dat al meerdere biedingen afwees. 'Ik heb aangegeven dat ik die stap wil maken', zegt Te Wierik. 'Maar ik respecteer de club ook.'

'Ik heb nog een tweejarig contract en de club wil daar een heel goede vergoeding voor hebben. Dat is hun goed recht. Op dit moment ben ik met Groningen bezig, omdat ik weet dat het niet rond is.'

Gesprekken met Buijs

'Aan de ene kant doet het je goed, maar het vreet ook een bak energie.' Te Wierik sprak meerdere keren met trainer Danny Buijs. Hij gunt de Tukker 'als persoon' een transfer, maar wil hem niet laten gaan in het belang van de club. 'Dat begrijp ik.'

'Ik probeer mijn ding te doen. Ik speel ook met alle plezier voor FC Groningen. Zolang de clubs er niet uit zijn, ben ik hier.'

Buijs wil hem niet laten gaan

'Als Mike te Wierik gaat, dan gaan we geen betere of gelijkwaardige vervanger terughalen. Dus als hij gaat, dan schiet je jezelf daarmee in de voet. Je wordt als elftal minder omdat je één van je beste spelers kwijtraakt', aldus FC Groningen-trainer Danny Buijs.

Lees ook:

- FC Groningen lijdt eerste oefennederlaag van het seizoen