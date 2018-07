Staking bij metaalbedrijven: 'De zaak zit muurvast'

Personeel van metaalbedrijven Stork en Niestern Sander in Delfzijl staakt. Ze hebben voor 24 uur het werk neergelegd, omdat ze het niet eens zijn met het cao-voorstel van werkgeversorganisatie FME.

'De zaak zit muurvast', zegt Albert Kuiper van vakbond FNV. De FNV eist onder meer een jaarlijkse loonstijging van 3,5 procent. De werkgevers bieden een loonsverhoging van 1,4 procent in 2018 en over drie jaar gemiddeld 2,5 procent.

Verkeerde keelgat

De voorgestelde loonsverhoging past volgens de bond 'niet in deze tijd'. 'Dat is een crisisbedrag. Er moet gewoon wat bij', stelt Kuiper. Ook de verplichting om over te werken schiet de bonden in het verkeerde keelgat.

Brief van de werkgevers

De FME verstuurde woensdag nog een brief aan de bonden met het verzoek weer aan tafel te gaan, maar volgens Kuiper moeten eerst de cao-plannen van tafel.

'Maar we hebben zes marathonsessies gehad, er is een ultimatum geweest: ze hebben alle kans gehad.'

'De FME schrijft dat ze nog wel bereid zijn wat stapjes te maken, maar we willen graag eerst dat die lange arbeidstijden, het leeghalen van het pensioenpotje en de te lage loonsverhoging van tafel zijn.'

'Zo kan het echt niet'

Mans Boneschansker uit Oude Pekela is een van de stakers. 'Ik staak omdat ik het niet eens ben met de cao-voorstellen van de FME. Zoals het nu gaat, kan het echt niet. Ze moeten weer met ons om de tafel.'

