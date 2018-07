Lopend Vuur: Geen ondertiteling, maar nasynchronisatie; goed idee!

De Duitsers doen het al jaren: nasynchronisatie. In plaats van ondertiteling bij een buitenlandse film of serie wordt het verhaal in de eigen taal ingesproken.

Op de Nederlandse TV start daar nu een experiment mee. De Duitse serie Bad Banks wordt voor NPO1 nagesynchroniseerd. De Nederlander Barry Atsma speelt één van de hoofdrollen en hij zal zijn eigen rol gaan nasynchroniseren.

Bad Banks is te zien (en dus in het Nederlands te beluisteren) vanaf 24 juli. Lijkt je dat wat? Nasynchronisatie zou laaggeletterden in ons land kunnen helpen een serie of film te volgen.

