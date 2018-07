Deel dit artikel:











Boer helpt de natuur een handje: 'Het is gewoon te droog voor de vogels' Peter Dekens op zijn gortdroge land (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

Het is kurkdroog op het land van boer Peter Dekens in Sint Annen. En daar hebben de weidevogels last van. Toen een jonge tureluur zijn stal in vloog op zoek naar water, besloot Dekens de natuur een handje te helpen.

'Dat hij zo dicht bij de stal kwam, was al extreem. En hij vloog ook nog naar binnen. 'Wat zullen we nou hebben?', dacht ik. Ik keek om het hoekje en de tureluur zat op de rand van een waterbak te drinken. Dat is niet goed. Ik heb een waterpomp in het land staan en besloot dat ding aan te zetten.' Het is een zogeheten plasdraspomp die gebruik maakt van zonne-energie. Peter Dekens bij de pomp (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord) 'Het moet gewoon' Met resultaat, constateert Dekens. 'Je ziet meteen dat de beesten erop afkomen. Daar doe ik het voor. Het gaat maar om een hoekje van mijn land, maar het is eerst groot genoeg. De vogels hebben er baat bij, het moet gewoon. Totdat het gaat regenen; dan kan hij weer uit.' 'Het is gewoon te droog voor de vogels. En met die lange snavels kunnen ze niet meer bij het water komen. Ze krijgen ook geen mugjes en beestjes, want die moeten ook op het water afkomen. Maar in het land is gewoon niks, het gras gaat dood.' Het kurkdroge land (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord) Koeien hebben het zwaar Ook de koeien van Dekens hebben het zwaar. 'Er staat niks meer op het land te eten. Ze lopen er nog wel op, maar ik moet ze vreselijk bijvoeren. Want anders gaat het niet goed. En dan komt er ook niks van de melkproductie.'