Renovatie 48 nul-op-de-meterwoningen loopt vertraging op

De renovatie van 48 huizen naar nul-op-de-meterwoningen loopt vertraging op. Dat meldt woningbouwcoöperatie Wold & Waard uit Leek. Netbeheerder Enexis heeft berekend dat het elektriciteitsnet in de dorpen verouderd is, waardoor de woningen hier niet zomaar op aangesloten kunnen worden.

Volgens Wold & Waard lijkt het er sterk op dat de werkzaamheden vijf maanden opschuiven. De woningen zorgen na renovatie voor een grote belasting van het elektriciteitsnet, omdat er ruim dertig zonnepanelen per woning geplaatst worden. Daarnaast worden de woningen met een elektrische warmtepomp verwarmd.

De woningbouwcoöperatie zegt dat er ruim voor de start overleg met Enexis is geweest. 'We betreuren het dan ook zeer dat Enexis ons nu pas heeft laten weten dat het huidige netwerk deze grotere belasting niet aankan', zegt Esther de Jager, programmamanager van Wold & Waard.

'Fikse tegenvaller'

'We vinden het vooral erg vervelend voor de bewoners van de 48 woningen. In het afgelopen half jaar hebben we samen met de bewoners alles voorbereid. Met elkaar hebben we de selectie voor de verschillende aannemers gemaakt en het ontwerp beoordeeld', vervolgt De Jager.

'Door factoren buiten onze macht moeten we nu langer wachten op het resultaat. Dat is erg jammer. Omdat we later starten, zullen we in de komende jaren grotere aantallen moeten aanpakken.'

