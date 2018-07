Cabine staat in brand, vrachtwagenchauffeur naar ziekenhuis

Een vrachtwagenchauffeur is donderdagochtend gewond geraakt bij een brandje in de cabine van zijn vrachtwagen. Dat gebeurde ter hoogte van het tankstation aan de A7 bij Nuis.

De chauffeur moest mee naar het ziekenhuis, omdat hij rook had ingeademd. De brandweer had het vuur in de vrachtwagen snel onder controle. Hoe de brand ontstond, is niet bekend.

Rijstrook afgesloten

De vrachtwagen staat op dit moment stil op de vluchtstrook. De politie heeft één rijstrook afgesloten. Tussen Frieschepalen en Boerakker staat enkele kilometers file. De vertraging bedraagt circa vijf minuten.