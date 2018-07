Rondje Groningen: Zien we daar nu regen op de Grote Markt?

Het lijkt erop dat wij als Groningers voortaan een stuk langer in de trein zitten als we ergens heen willen. Ook hebben we een nieuwe straat in de stad en heeft het geregend op de Grote Markt? Dat en meer in Rondje Groningen.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen.



1) Cool

Oké, het is warm. Maar in andere delen van ons land staan ze graag in onze schoenen. Want daar is het nog warmer.

Er zijn meer mensen die nu in Groningen willen zijn:

2) Wat een plaatjes!

En zeg nou zelf: wie zou hier geen heimwee naar hebben?



3) Alle treinen?

Nadeel is wel dat we hier voortaan lang in de trein moeten zitten als we ergens heen willen.

4) Top

Maar wat kan een beetje omrijden ons schelen als alles hier top is?

5) Nieuwe naam?

Hé, deze kennen we nog niet. Of toch wel?

6) Het regent, het regent!

Onze harten gingen even sneller kloppen. Maar fotograaf Joram Krol uit de stad helpt ons snel uit die droom.

7) Uit het bakelieten tijdperk

Ook Henk Krol heeft door dat onze provincie 'the place to be' is.

8) Moi

In het Noorden zijn we ook allemaal zo aardig.

9) Wolf in schaapskleren

De nieuwe puppy van presentatrice Janine Abbring blijkt iets minder lief dan gedacht.

10) Gute Nacht, Freunde!

Tot slot hebben we ook prachtige zonsondergangen. Geniet ervan en slaap lekker!

Rondje Groningen is er elke werkdag. Meer lezen? Dat kan hier.