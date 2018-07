Hennepkwekerij met 171 planten opgerold

De politie heeft een hennepkwekerij met 171 hennepplanten ontdekt in een pand aan de W.H. Bosgrastraat in Oude Pekela. De hennepkwekerij is ontmanteld.

Burgemeester Jaap Kuin van Pekela heeft besloten het pand voor drie maanden te sluiten. Hij benadrukt geen hennepkwekerijen te dulden in één van de dorpen in zijn gemeente. 'Zodra het vermoeden er is dat zich een hennepkwekerij bevindt in een woning of pand, dan grijpen we in, samen met de politie.'

De burgemeester roept mensen op om verdachte woningen of panden te melden bij de politie.