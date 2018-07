Oefenwedstrijd FC Groningen - Lazio Roma gaat niet door

Op zaterdag 4 augustus zou Lazio Roma naar Groningen komen voor een oefenwedstrijd tegen FC Groningen, maar de Italianen hebben afgezegd.

'Zonder opgaaf van reden', aldus algemeen directeur Hans Nijland. Volgens hem was de vergunning met de gemeente Groningen al geregeld. De voorwaarde was dan wel dat er geen Lazio-supporters zouden meekomen.

Nieuwe tegenstander gezocht

FC Groningen is nu op zoek naar een nieuwe oefentegenstander. 'Het liefst van hetzelfde kaliber, want we zitten dan een week voor de start van de competitie', aldus Nijland.

Het resterende oefenprogramma van FC Groningen:

- Zaterdag 21 juli om 15 uur in Rolde tegen FC Emmen

- Dinsdag 24 juli om 19 uur in Winterswijk tegen De Graafschap

- Zondag 29 juli om 14.30 uur in het Hitachi Stadion tegen Werder Bremen

- Zondag 5 augustus van 13 tot 17 uur Open Dag in het Hitachi Stadion

