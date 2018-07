Stookverbod afgekondigd voor evenementen

De gemeenten Midden-Groningen en Westerwolde kondigen een stookverbod af voor evenementen.

Dat doen de gemeenten naar aanleiding van de oproep van de brandweer en de Veiligheidsregio Groningen.

Evenement Bourtange

De gemeente Westerwolde gaat vrijdag in gesprek met de Vesting Bourtange over het evenement Vesting Spectaculum dat dit weekend plaatsvindt.

'We bespreken de maatregelen die worden getroffen en kijken of die voldoende zijn', zegt een woordvoerder. Woensdag liet vestingdirecteur Hendri Meendering al weten dat onder meer een geplande vuurshow naar een verharde ondergrond wordt verplaatst.

Art Carnivale

Wat de gevolgen zijn voor het festival Art Carnivale dat dit weekend bij het Schildmeer plaatsvindt, is nog niet duidelijk. Bij Art Carnivale staat ook een vuurshow op de planning. Bovendien wordt daar altijd veel gebarbecued.

Henk Bleker, één van de organisatoren van Art Carnivale, is op dit moment in overleg met de gemeente Midden-Groningen en de Veiligheidsregio. 'We kijken wat we wél kunnen doen wat vuur betreft, en proberen samen een oplossing te vinden. Maar laten we duidelijk zijn: wij gaan geen dingen doen die niet kunnen of mogen.'

Lees ook:

- Brandweer: 'Verbied barbecues, kampvuren en vuurkorven'

- Burgemeester over brand Bourtange: 'Een emmer water is nogal beperkt'