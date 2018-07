Donar legt Amerikaan Callahan vast als tiende speler

Donar heeft de selectie voor het komend seizoen versterkt met de 27-jarige AmerikaanJordan Callahan. Hij is door de landskampioen basketbal aangetrokken als point guard.

Callahan begon zijn carrière bij Tulane in de NCAA en speelde daar vier seizoenen. Daarna speelde hij in verschillende landen waaronder Rusland, Polen, Duitsland en in België bij Antwerp Giants. Het afgelopen seizoen was hij actief bij Balkan Botevgrad in Bulgarije. Daar haalde hij met zijn team de finale van de play-offs.

Champions League-ervaring

Callahan speelde onder meer in de Basketball Champions League. Hij is volgens Donar een snelle, wendbare speler en een goede spelmaker.

De selectie

Met de komst van Jordan Callahan bestaat de selectie voor het nieuwe seizoen van Donar nu uit tien spelers: Jason Dourisseau, Jordan Callahan, Arvin Slagter, Sean Cunningham, Drago Pasalic, Thomas Koenis, Tim Hoeve, Rienk Mast, Jobi Wall en Shane Hammink.

