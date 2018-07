Minder tekenbeten door droogte: 'Maar blijf controleren'

Het aantal meldingen over tekenbeten is uitzonderlijk laag voor de tijd van het jaar.

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Wageningen University zijn de afgelopen weken zo'n tweederde minder meldingen binnengekomen dan in dezelfde periode voorgaande jaren.

De daling heeft vermoedelijk te maken met het warme en droge weer van de laatste tijd.

'Niet wegkruipen en bijten tegelijk'

'Teken kunnen uitdrogen als het droog is en kruipen daarom vaker weg in een bodemlaag. En ze kunnen niet tegelijkertijd wegkruipen en ons bijten', zegt Kees van den Wijngaard van het RIVM.

'Als het ineens weer heel vochtig wordt, is het aannemelijk dat de teken weer actiever worden. Maar dat weten we niet zeker.'

Gevaar niet geweken

Van den Wijngaard hamert erop dat het gevaar voor een tekenbeet momenteel niet is geweken.

'Wat ik wil benadrukken: het is niet zo dat je nu geen tekenbeten kunt oplopen. Het niveau dat we nu zien is zoals in een gemiddeld voorjaar. Dus het blijft ook gewoon belangrijk om te controleren op de beestjes. En om ze te verwijderen als je ze vindt, want je kunt er de ziekte van Lyme van krijgen.'

