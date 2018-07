Half jaar cel geëist na diefstal en vechtpartij in Stad

Het Openbaar Ministerie eist tegen een 34-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats een half jaar cel. Volgens Justitie heeft de man zich schuldig gemaakt aan openlijk geweld, poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel, vernieling en diefstal.

De man was, samen met vijf onbekend gebleven personen, op Koningsdag 2016 betrokken bij een vechtpartij in de Folkingestraat in Groningen. Ze schopten en sloegen twee slachtoffers, in het bijzijn van de 8-jarige dochter van de familie. Het geweld werd ook geregistreerd door bewakingscamera's.

Op de grond

Volgens de officier van justitie is op de beelden te zien dat de verdachte een van de slachtoffers telkens schopt en slaat, ook als deze inmiddels op de grond ligt. 'Maar of het de verdachte is die het hoofd van het slachtoffer raakt, is onduidelijk', vond de aanklager. Zij vond poging tot doodslag niet bewezen.

De man werd aangehouden na een diefstal bij C&A in de stad. Ook had de man in juni 2016 diefstallen gepleegd bij onder meer de Action en een drogisterij. Hij maakte daarbij vooral tandenborstels, handdoeken en een tandenbleekmiddel buit.



Wodka gestolen

Uit een slijterij griste de man samen met een medeverdachte twee flessen wodka uit de schappen. Hij werd betrapt en moest mee naar een kantoortje in de winkel. Daar trok de man een archiefkast omver. Deze belandde op een bureau.

Bij verhoor verklaarde de man te dronken te zijn geweest en zich van de vechtpartij in de Folkingestraat niets te herinneren. Aan één van de slachtoffers moet hij ruim 1.100 euro betalen, vindt het OM.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.