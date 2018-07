Enexis: Meld plannen voor energieneutraal maken tijdig bij ons

'Er is nu niks met dat netwerk aan de hand, het is een betrouwbaar netwerk. Alleen het heeft niet heel veel capaciteit. Die wat oudere netten, daar kunnen wij niet zomaar huizen kwijt met veel zonnepanelen en elektrische warmtepompen.

Dat zegt Han Slootweg van Enexis. Donderdagochtend werd bekend dat de Leekster woningcorporatie Wold en Waard 48 woningen nog niet energieneutraal kan maken, omdat het elektriciteitsnetwerk er nog niet klaar voor is.

Veeg uit de pan

Netbeheerder Enexis kreeg een veeg uit de pan van Wold en Waard, omdat ze de corporatie te laat zouden hebben ingelicht. 'Het is subjectief wat je kan zien als op tijd', zegt Slootweg hierover.

'Wij hebben in mei voor het eerst contact gehad over deze plannen. Toen was er eerst nog sprake van minder huizen. In juni hebben wij laten weten dat als het gaat om 48 huizen, wij toch wat meer tijd nodig hebben.'

Probleem ook in andere delen?

Op de vraag of dit probleem ook in andere delen van onze provincie speelt, zegt Slootweg: 'Wold en Waard loopt duidelijk voorop in de plannen en de concreetheid daarvan. Het is wel zo dat lang niet overal in ons gebied, die netten zijn voorbereid op dit soort plannen.'

'Dat kan ook niet, dat is onbetaalbaar. De oproep die ik wil doen, is iedereen die dit hoort en plannen heeft in de richting zoals Wold en Waard, dat die zich op tijd bij ons meldt.'

Ingrijpende maatregelen

Volgens Slootweg komen er behoorlijk ingrijpende maatregelen bij kijken om de capaciteit van een elektriciteitsnetwerk te vergroten.

'We moeten bijvoorbeeld de straat openbreken om kabels aan te leggen, er moet een extra transformatorhuisje komen en er moeten spullen besteld worden.'

'Ook moeten we vergunningen aanvragen, want je mag niet zomaar de straat afzetten en openbreken. Dit alles kan een paar maanden duren.'

Doorberekenen aan de klant?

'Uiteindelijk komen alle aanpassingen aan de netten, terug in de tarieven die klanten aan ons betalen. We geven nu ook al honderden miljoenen uit aan onderhoud aan het netwerk elk jaar. Dat wordt nu ook gedekt.'

'Maar ik verwacht wel dat de komende tijd de tarieven wel wat zullen stijgen, door alle maatregelen die wij moeten nemen. Aan de andere kant, op de energierekening zijn wij een kwart of minder van het totaal', besluit Slootweg.

