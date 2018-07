Blauwalg bij Meerwijck en het Pagedal

Het Pagedal in Stadskanaal (Foto: RTV Noord)

De provincie Groningen waarschuwt opnieuw voor blauwalg op zwemlocaties. Deze keer gaat het om Meerwijck aan het Zuidlaardermeer en het Pagedal in Stadskanaal.

Zwemmen op deze plekken wordt dus voorlopig afgeraden. Zwemmers die in aanraking komen met de blauwalgbacterie, kunnen last krijgen van huid- of buikklachten.

Geen blauwalg meer bij Zwaneveldsgat

De blauwalgwaarschuwing voor het Zwaneveldsgat in Kolham is ingetrokken. Zwemmen is daar dus weer veilig.

Een volledig overzicht van veilige en onveilige zwemplekken in onze provincie staat hier.