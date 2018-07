Overzicht: geldt in jouw gemeente ook een stookverbod?

Woensdag gaven de Veiligheidsregio Groningen en de brandweer een advies aan gemeenten om evenementen met open vuur te verbieden. Maar wat doet jouw gemeente met dat advies?

In het kort: in verschillende gemeenten geldt een stookverbod, en een verbod op open vuur in de openbare ruimte. In je eigen tuin mag je dus wel barbecueën. Maar, zo zeggen de meeste gemeenten: zorg er wel voor dat je dat voorzichtig doet.

Hoe het precies in jouw gemeente zit? Je leest het hieronder in een overzicht.

Appingedam

De gemeente Appingedam vaardigt geen stookverbod uit, omdat er de komende dagen en weken geen evenementen gepland staan. 'We gaan vooral uit van het gezonde verstand van mensen', zegt een woordvoerder.

Delfzijl

De gemeente Delfzijl stelt geen stookverbod in, al is er wel een verbod op het verbranden van afvalstoffen. Dat verbod geldt niet voor het gebruik van bijvoorbeeld fakkels. De gemeente adviseert om open vuur in welke vorm dan ook achterwege te laten, maar verbiedt het niet.

Groningen

De gemeente Groningen laat weten geen algemeen stookverbod in te stellen. Wel houdt de gemeente het in de gaten, en benadert Groningen organisatoren van evenementen om te bespreken wat wel en niet door kan gaan. Studentenbarbecues en buurtbarbecues worden ook bezocht, en krijgen van de gemeente een advies. Alles is er volgens een woordvoerder op gericht om brandgevaar te voorkomen.

In het Noorderplantsoen lopen toezichthouders rond, die bezoekers actief benaderen. Je mag er gewoon barbecueën, 'als je dat op de goede manier doet'.

Grootegast

De gemeente Grootegast heeft voor de komende periode geen vergunningen afgegeven voor evenementen met open vuur. 'Wel volgen we de richtlijnen van de veiligheidsregio. En het verbranden van snoeihout en dergelijke mag in deze periode sowieso niet', volgens een woordvoerder.

Haren

De gemeente Haren gaat ook een stookverbod instellen. Er wordt nog aan gewerkt om dat verbod officieel te maken.

Het Hogeland

De gemeenten Bedum, de Marne, Winsum en Eemsmond -vanaf 1 januari samen gemeente Het Hogeland- voeren geen stookverbod in, al is er wel een verbod op vuur in de open ruimte. De burgemeesters in de gemeenten hebben hun colleges gevraagd om de uitzonderingen op die regel, die er soms zijn, voorlopig te verbieden.

De gemeenten doen verder een 'dringende oproep' aan hun inwoners om verantwoordelijk om te gaan met vuur. 'We vragen mensen ook op privéterrein op te passen. Wees voorzichtig, voor uzelf, uw omgeving en de dieren', zegt burgemeester Marijke van Beek van de gemeente Eemsmond.

Leek

Een woordvoerder van de gemeente Leek geeft aan nog 'geen instructies te hebben gekregen' omtrent het invoeren van een stookverbod.

Loppersum

In Loppersum zijn er 'weinig' vergunningen afgegeven voor evenementen met open vuur. 'We kiezen ervoor om maatwerk te verrichten, in lijn met het advies van de veiligheidsregio', laat een woordvoerder weten.

Marum

De gemeente Marum heeft op social media tips om natuurbranden te voorkomen gedeeld, en geeft aan komende evenementen kritisch tegen het licht te houden. Een woordvoerder zegt dat, mocht er een stookverbod komen, de gemeente samen optrekt met de gemeenten Grootegast, Leek en Zuidhorn: die gemeenten vormen vanaf komend jaar de nieuwe gemeente Westerkwartier.

Midden-Groningen

In Midden-Groningen geldt een stookverbod voor de openbare ruimte. Ook het festival Art Carnivale, dat dit weekend plaatsvindt krijgt daarmee te maken. De organisatie, gemeente en brandweer kijken samen wat er dit weekend wel en niet door kan gaan.

Oldambt

De gemeente Oldambt vaardigt geen stookverbod uit. Wel wijst de gemeente iedereen die een vergunning aanvraagt 'nadrukkelijk op het gevaar'. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij een evenement waar een vuurkorf zou komen te staan: die vuurkorf komt er volgens de gemeente nu niet.

Pekela en Veendam

De gemeenten Pekela en Veendam volgen het advies van de veiligheidsregio op. Dat betekent dat er in de gemeenten de tijd een stookverbod geldt in de openbare ruimte. 'Inwoners adviseren we verder om blusmiddelen bij de hand te hebben als ze bijvoorbeeld willen barbecueën in hun eigen tuin', zegt een woordvoerder.

Stadskanaal

De gemeente Stadskanaal volgt het advies van de veiligheidsregio op. Voor evenementen en in natuur- en recreatiegebieden geldt een stookverbod.

Ten Boer

Burgemeester De Vries geeft aan dat er de komende tijd geen evenementen gepland zijn in Ten Boer. 'We doen op dit moment daarom even niets met het advies.'

Westerwolde

In de gemeente Westerwolde geldt een stookverbod voor evenementen. Ter voorbereiding van een evenement in de Vesting Bourtange gaat de gemeente morgen met de Vesting in overleg. Ze overleggen dan over de te nemen maatregelen. Woensdag liet vestingdirecteur Hendri Meendering al weten dat onder meer een geplande vuurshow naar een verharde ondergrond wordt verplaatst.

Zuidhorn

De gemeente Zuidhorn geeft de komende tijd geen vergunningen voor evenementen waar open vuur aanwezig is. Of bijvoorbeeld buurtbarbecues nog wel een vergunning kunnen krijgen, hangt af van de precieze vraag die binnenkomt.

Schiermonnikoog

Op Schiermonnikoog geldt al sinds begin deze maand een rook- en stookverbod. Dat geldt in ieder geval tot 1 augustus. Het is op het eiland verboden om te roken binnen een afstand van dertig meter van bossen, heide- of veengronden en duingebieden. Kampvuren zijn ook verboden.

En affakkelen dan?

Want als je het over vuur hebt, heb je het in veel gemeenten ook een beetje over affakkelen. Een woordvoerder van de veiligheidsregio heeft het antwoord: affakkelen van gas levert geen (brand)gevaar op, en mag dus gewoon doorgaan.

Lees ook:

- Stookverbod afgekondigd voor evenementen

- Brandweer: 'Verbied barbecues, kampvuren en vuurkorven'