Verdachte van aanranding 7-jarige staat in september voor de rechter

De strafzaak van een 53-jarige man uit Vlissingen, die verdacht wordt van aanranding van een 7-jarig meisje in Appingedam in 2007, wordt waarschijnlijk op 20 september inhoudelijk behandeld. Dat heeft de rechtbank donderdag bekendgemaakt.

Het meisje werd in augustus 2007 op de weg tussen Holwierde en Appingedam door een witte bestelauto van haar fiets gereden. De bestuurder deed alsof hij hulp bood, waarna hij het meisje betastte.

Dna-match

Uitvoerig politieonderzoek leverde niets op.

Een bijzondere wending volgde pas vorig jaar zomer. In de databank van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) matchte het dna van de man met materiaal dat in Appingedam was achtergebleven.

Zedenzaken Noorwegen en België

Tijdens de eerste zitting in oktober in Groningen bleek dat de man in België en Noorwegen al eens celstraffen had uitgezeten voor zedendelicten.

Daarop werd de man onderzocht door een psycholoog en een psychiater, maar dat was volgens de officier van justitie niet voldoende.

Onderzoek Pieter Baan Centrum

Hij moest voor een diepgravend onderzoek naar het Pieter Baan Centrum. In eerste instantie zag de Zeeuw dat niet zitten, maar hij werkte uiteindelijk mee.

De rapporten van het Pieter Baan Centrum zullen medio augustus bij de rechtbank worden aangeleverd. Ook reclasseringsrapporten en afgeronde getuigenverhoren zijn dan klaar voor de inhoudelijke behandeling van de zaak.

Hersenstoornis

'Vooruitlopend op deze rapporten, is inmiddels bekend dat mijn cliënt een hersenstoornis heeft', zei zijn advocaat tegen de rechters.

In 2011 werd de man in Antwerpen veroordeeld tot acht maanden cel wegens een zedendelict. In 1999 moest de man in Noorwegen zestig dagen de cel in voor ontucht met een minderjarige. Op dit moment zit de man gedetineerd in Zutphen.

'Cliënt wil praten'

'Mijn cliënt beroept zich niet op zijn zwijgrecht. Hij wil en zal in september spreken', zei de raadsman van de Vlissinger in de rechtbank.