Uitstellen operaties: 'Het is om gek van te worden'

'Het is ontzettend stressvol en dit komt de gezondheid van mijn vader niet ten goede.' Het besluit van het UMCG om operatiekamers te sluiten, zorgt voor onzekerheid en onrust bij patiënten en hun familieleden.

Op de redactie van RTV Noord kwamen meerdere reacties binnen van patiënten en familieleden van wie operaties werden uitgesteld.

Het geduld van Harry uit Winschoten wordt op de proef gesteld. Na het verwijderen van zijn oog in 2016 heeft hij last van ernstige hoofdpijn, waardoor hij niet kan werken. In maart wordt hij ingepland om de pijn te verhelpen, maar de operatie wordt verzet vanwege de griepgolf. In mei wordt de operatie opnieuw uitgesteld.

Uitwijken naar andere universitaire ziekenhuizen biedt geen soelaas; daar kan hij niet eerder dan november terecht. Harry 'verveelt zich dood' en wacht tot hij waarschijnlijk in augustus 'eindelijk' onder het mes kan.

Bakzeil

Ook het driejarige zoontje van Maria heeft pech. Volgens Maria zeggen de artsen dat zijn amandelen 'met spoed' moeten worden verwijderd. Maar de eerste mogelijkheid is over twee maanden.

Het is al zo'n spannende operatie, maar dit maakt het nog spannender Franciska - dochter van zieke Fokko

De 65-jarige Fokko krijgt ruim een maand geleden te horen dat hij aan zijn hart moet worden geopereerd. Drie omleidingen moeten ervoor zorgen dat zijn hart weer naar behoren werkt.

De operatie wordt gepland: binnen twee weken kan hij onder het mes. Maar het tekort aan bedden en personeel dwingt het ziekenhuis om de operatie uit te stellen. Nu, weer twee weken na het uitstellen, is het nog steeds onzeker wanneer Fokko onder het mes kan.

Geen datum, geen operatie

'Het is al zo'n spannende operatie, maar dit maakt het nog spannender. We hebben om de haverklap contact met het ziekenhuis, maar telkens volgt hetzelfde antwoord: er is nog geen datum en dus geen operatie', zegt dochter Franciska.

Als het zo doorgaat, wordt het vanzelf spoedeisend Franciska - Dochter van zieke Fokko

Vorige week vrijdag maakte het UMCG bekend vier van de 29 operatiekamers (OK) te sluiten. Het nijpende tekort aan medisch personeel zorgde al voor een verminderd gebruik van onder meer de OK's. Maar het tekort is nu zo hoog opgelopen, dat nu vier OK's vier maanden structureel dicht moeten.

Patiënten die complexe en spoedzorg nodig hebben, kunnen gewoon terecht bij het ziekenhuis in Groningen. Maar patiënten die komen voor minder spoedeisende hulp, hebben minder geluk. Voor hen wordt een plek in een ander ziekenhuis gezocht of de operatie wordt uitgesteld.

'Het wordt vanzelf spoedeisend'

Dat laatste geldt dus voor Fokko. Dochter Franciska maakt zich zorgen: 'Ik hou hem heel goed in de gaten. Hij wordt nu al moe van een klein klusje. Als het zo doorgaat, wordt het vanzelf spoedeisend, daar ben ik wel bang voor.'

Extra lastig voor Fokko zijn extra medicijnen die hij moet slikken. Hij moet zeker drie dagen voor een operatie stoppen met de inname. Zo liep hij al een operatie mis, omdat die op een te korte termijn plaatsvond.

'Onzekerheid en vragen'

Patiëntenfederatie Nederland herkent de verhalen van patiënten. 'Mensen bereiden zich voor, letten op een medicatie of richten hun gezinssituaties erop in. Het verplaatsen van operaties zorgt voor onzekerheid en vragen.'

Reactie UMCG

Het UMCG benadrukt dat patiënten zelf zeggenschap hebben over waar ze behandeld willen worden. 'Als operaties écht in het UMCG moeten plaatsvinden, dan gebeurt dat. In alle andere gevallen kijkt de behandelend arts samen met de patiënt naar de beste oplossing. Elke patiënt is anders en daarvoor zoeken we de beste zorg op de juiste plek', zegt een woordvoerder.

Onduidelijk hoeveel operaties worden uitgesteld

Het is onduidelijk van hoeveel patiënten een operatie wordt uitgesteld. Het UMCG zegt daar geen goede schatting van te kunnen doen en wil niet speculeren.

Uit gegevens die bekend zijn, blijkt dat er per operatiekamer dagelijks twee tot vijf operaties worden uitgevoerd. Dat betekent dat het per dag om maximaal twintig patiënten gaat. De vier OK's blijven waarschijnlijk vier maanden gesloten.

Spannende dagen

Voor Fokko blijft het de komende dagen in elk geval spannend. Dochter Franciska besluit: 'Zelfs als hij is ingepland en opgenomen is er nog geen garantie dat de operatie daadwerkelijk doorgaat.'

Heb je aanvullingen op dit verhaal? Neem dan contact op met tbraakman@rtvnoord.nl.

Fokko is niet de echte naam van de vader van Franciska. Hij wil graag anoniem blijven.

