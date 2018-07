Lefier houdt kaarten nog tegen de borst in balkonzaak

Woningcorporatie Lefier wil nog niks zeggen over de uitkomst van het onderzoek naar de balkons van haar flats aan de Westindischekade in Groningen.

Begin deze maand brak één van deze balkons van de gevel af. Lefier besloot nog dezelfde dag uit voorzorg alle balkondeuren van de drie flats aan de kade te vergrendelen. Sindsdien kunnen de bewoners niet meer op hun balkons komen.

Onderzoek in 2014

Lefier stelde een onderzoek in, dat wordt uitgevoerd door ingenieursbureau Dijkhuis in Groningen. Dit bureau concludeerde in 2014 na een steekproef bij twee appartementen dat er niets aan de hand was met de balkons aan de Westindischekade.

Nieuwe rapport

Het nieuwe rapport van Dijkhuis is inmiddels getoetst door een andere, externe partij. Een woordvoerder van Lefier zegt dat de huurders volgende week worden geïnformeerd over de uitkomsten van dit onderzoek en de maatregelen die worden genomen. Ze krijgen hierover een brief.

Inspecteren uit voorzorg

De woningcorporaties in de stad Groningen gaan uit voorzorg de balkons van hun huurappartementen inspecteren. Dat kwam eerder deze maand uit een overleg tussen corporaties en wethouder Roeland van der Schaaf (Wonen en Ruimtelijke Ordening).

