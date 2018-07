Deel dit artikel:











Waterpeil Oldambtmeer wordt verhoogd Het Oldambtmeer (Foto: Jan Prins/Groningen in Beeld)

Waterschap Hunze en Aa's gaat het Oldambtmeer bijvullen. Het waterpeil in het meer zakt momenteel door de droogte in combinatie met de warmte een halve centimeter per dag.

Het bijvullen gebeurt aankomende nacht via de sluis in het Blauwe Diep, zodat de recreatievaart niet wordt gehinderd. De werkzaamheden gaan vrijdag- en zaterdagnacht door. Vijf centimeter verhogen Met het bijvullen hoopt het waterschap het waterpeil met vijf centimeter te verhogen. Lees ook: - Bootjes kunnen Oldambtmeer weer op

