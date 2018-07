Delfzijlster raadslid en gemeente begraven strijdbijl om illegale kamerverhuur

De studio's in de Marktstraat van Delfzijl waren inzet van een slepend conflict. (Foto: Google Streetview)

Na drie jaar lijkt er een einde te komen aan het slepende conflict tussen Seniorenpartij-raadslid Jan Ottens en de gemeente Delfzijl. Inzet was de verhuur van drie studio's schuin boven de winkel van zijn echtgenote in de Marktstraat.

In 2015 deed Ottens een aanvraag om de ruimte, toen nog één geheel, op te delen in drie kamers met eigen adres. Volgens het raadslid had hij na een halfjaar nog steeds geen antwoord van de gemeente.

Te weinig info

Volgens wethouder Meindert Joostens (ChristenUnie) was de aanvraag van Ottens onvolledig. Ook ontbraken de benodigde brandwerende maatregelen.

Het conflict kwam eind vorig jaar voor de rechter. Die verwees beide partijen naar de onderhandelingstafel om er alsnog samen uit te komen. Toen dat niet lukte, volgde kortgeleden een uitspraak.

Verneukt

'De rechter heeft ons op alle punten in het gelijk gesteld', zegt Joostens. Ottens zegt daarop zich 'verneukt' te voelen, omdat hij zich niet kon verweren. De gemeente liet hem niet weten dat er alsnog een uitspraak in de zaak zou volgen. Zijn advocaat wil dit bevestigen noch ontkennen.

Uiteindelijk is de aanvraag van Ottens nu wel in behandeling genomen bij de gemeente. Het raadslid gaat ervan uit dat het nu goedkomt: 'Mijn doel is behaald, die uitspraak maakt mij niets meer uit. Ik krijg de vergunning', zegt hij opgetogen.

Volgens Ottens probeerde de gemeente de zaak expres op de lange baan te schuiven. Joostens ontkent dat met klem.